«Ормузский пролив — главное поражение». Трамп проиграл войну с Ираном?

Объявленное президентом США двухнедельное перемирие с Ираном многие представители как Демократической, так и Республиканской партии посчитали проигрышем Вашингтона. В конгрессе назвали условия перемирия «катастрофой», звучало также мнение о том, что прекращения огня «недостаточно». Иран уже объявил о своей победе над врагом. Почему Трамп был вынужден пойти на перемирие и стало ли это решение провалом — в материале «Газеты.Ru».

Когда президент США Дональд Трамп объявил о начале двухнедельного перемирия с Ираном, во время которого пройдут мирные переговоры между Тегераном и Вашингтоном, все больше представителей американской политической верхушки стали критиковать решение американского лидера.

Член палаты представителей от Республиканской партии Крис Мерфи в эфире телеканала CNN назвал «катастрофой» условия перемирия и обвинил президента США в постоянной лжи.

«Если, по крайней мере, это соглашение дает Ирану право контролировать пролив, то это катастрофа для всего мира, и просто поразительно, до чего мы дошли, что Дональд Трамп предпринял военные действия, которые, по-видимому, дали Ирану контроль над важнейшим водным путем, над которым он не имел контроля до начала войны», — сказал Мерфи.

Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис призвал конгресс возобновить работу и проголосовать за прекращение войны. По его мнению, двухнедельное соглашение о прекращении огня — это «недостаточная мера».

«Нам нужен окончательный конец безрассудной войны, которую Дональд Трамп сам же и развязал, поэтому демократы в палате представителей потребовали от спикера Майка Джонсона немедленно возобновить работу палаты, чтобы мы могли принять резолюцию о полномочиях в условиях войны, которая навсегда положит конец этому конфликту», — сказал Джеффрис.

В Белом доме же на критику не обращают внимания и позиционируют происходящее как «еще одну победу Трампа».

«Мы достигли и превзошли наши основные военные цели за 38 дней. Успех наших военных создал максимальные рычаги влияния, позволив президенту Трампу и его команде начать сложные переговоры. Никогда не следует недооценивать способность президента Трампа успешно продвигать интересы Америки и выступать посредником в мирных переговорах», — написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальных сетях.

Американский президент объявил о приостановке ударов по Ирану за полтора часа до окончания его собственного ультиматума, по истечении которого, по его словам, могла «погибнуть целая цивилизация». По словам Трампа, решение о двухнедельной паузе он принял после разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главнокомандующим армией страны Асимом Муниром.

«Удары приостанавливаются при условии полного, немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива. США получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое рассматривается как основа для будущих переговоров. Причина такого решения в том, что мы уже выполнили и превзошли все военные задачи», — заявил Трамп.

Предложение Тегерана из 10 пунктов включает в себя:

— обязательство о ненападении;

— сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;

— согласие на обогащение урана;

— отмену всех первичных санкций;

— отмену всех вторичных санкций;

— прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;

— прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

— выплату компенсации Ирану;

— вывод американских войск из региона;

— прекращение войны на всех фронтах, включая войну против «Хезболлы» в Ливане.

Высший совет национальной безопасности Ирана представил происходящее как победу Тегерана. В заявлении Совбеза страны подчеркивается, что «враг потерпел неопровержимое, историческое и сокрушительное поражение» .

Первый раунд переговоров США и Ирана пройдет в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

Трамп проиграл?

Совершенно логично, что на американского президента обрушилась критика как традиционных оппонентов внутри страны в виде демократов, так и значительной части сторонников, которые верили в более талантливую игру своего лидера. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«И американская, и иранская стороны объявили о своей полной победе, пусть даже сделки как таковой еще нет, только контуры. Другое дело, что эту победу надо будет доказать внешнему миру и своим народам. Тут преимущество на стороне Тегерана, так как условия до/после, очевидно, улучшились именно для Ирана: страна не просто не отказывается от обогащения урана, но и закрепляет свой контроль над Ормузским проливом. Трамп же сталкивается теперь не просто с критикой, но и с вполне реальной угрозой импичмента», — заявила политолог.

По ее словам, США пытаются перевести всю борьбу с Тегераном в дипломатическую плоскость и уже там добиться каких-либо результатов, которые можно будет представить как значительную уступку, а значит, победу США.

«Я не исключаю, что в ходе переговоров будет попытка просто «купить» необходимую Вашингтону уступку от Тегерана. И тут надо смотреть прежде всего не на вопрос обогащения урана, а на вопрос контроля над Ормузским проливом, который и определит победителя на долгосрочную перспективу. Речь идет не только о физическом контроле — иранцы его уже не выпустят, это вполне ясно, — а о том, как будет организована схема платежей за проход через пролив, кто будет контролировать платежную инфраструктуру, какие валюты и инструменты будут использоваться. И как раз здесь проявятся интересы самых различных игроков — Британии, ЕС, Китая, монархий Залива, — и России тоже», — пояснила Гафарова.

В последнюю неделю главной задачей Трампа было найти любой возможный путь выхода из войны, которая могла привести США к самоубийственным последствиям как внутри страны, так и в ближневосточном регионе, сказал «Газете.Ru» политолог Геворг Мирзаян.

«Все угрозы Трампа и все его действия были направлены на то, чтобы Иран дал американцам возможность выйти из того тупика, куда сам американский президент фактически загнал страну. В теории тот компромисс, который может быть заключен в ходе переговоров, может стать спасительной соломинкой для Белого дома. Однако пока непонятно, как пойдут переговоры, до чего договорятся стороны, а потому делать окончательные выводы нельзя», — заявил политолог.

На переговорах обе стороны будут искать такое решение, которое можно представить как победу и в Тегеране, и в Вашингтоне, считает Мирзаян.

«Политическая судьба Трампа во многом будет зависеть от того, как будут выглядеть итоговые соглашения и вообще будут ли они заключены. На данный момент в американском обществе нет единого мнения относительно разрешения войны с Ираном. Одни говорят, что Трамп проявил слабость, потому что не стал бомбить Иран ядерным оружием, другие благодарят его за то, что он этого не сделал. Американцы еще сами не поняли, как к этому относиться», — заключил политолог.

Апокалиптическая риторика — признак слабости?

Многие западные СМИ считают, что Трамп использовал угрозы «апокалиптического» масштаба, чтобы заставить Иран пойти на уступки, но в итоге именно он был тем, кто отступил первым.

«7 апреля президент Трамп выступил с апокалиптической угрозой в адрес Ирана, заявив, что, если его требование открыть Ормузский пролив не будет выполнено до наступления темноты, целая цивилизация погибнет. Десять часов спустя он сам снял угрозу. Тактика Трампа по эскалации риторики до астрономических масштабов помогла ему найти выход из ситуации, но она не решила ни одной из фундаментальных проблем, приведших к войне», — пишет американская газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что действия Трампа в Иране не только не принесли успехов Соединенным Штатам, но и раскололи политическую базу самого президента, так как бывшие сторонники теперь обвиняют главу государства и его верных соратников в нарушении обещания не втягивать Америку в заведомо проигрышные войны.

Британская The Guardian пишет, что за прошедшие пять недель конфликта между Ираном и США Трамп выдвигал все более чудовищные угрозы, кульминацией которых стало его предупреждение об «уничтожении цивилизации».

«Однако это не сработало. Отправной точкой для переговоров в Пакистане станет 10-пунктный план Ирана, а не 15-пунктный план Трампа. При этом тегеранский режим подходит к переговорам окровавленным, но все еще сильным», — говорится в материале The Guardian.

Делая совершенно неправдоподобные угрозы, Трамп в очередной раз подтвердил, что действует в рамках стратегии TACO (аббревиатура Trump Always Chickens Out, которую можно перевести как «Трамп всегда отступает». — примечание «Газеты.Ru»). Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал американист, политолог Малек Дудаков.

«Трамп пытался резко повысить ставки в рамках переговоров с Ираном, угрожая уничтожить всю иранскую цивилизацию. Ходили слухи о возможности наземной операции или применения ядерного оружия. В итоге именно Трамп первым был вынужден пойти на попятную и начать переговоры на основе иранской версии мирного плана», — отметил американист.

По его мнению, внутри США на Трампа будут оказывать колоссальное давление. Американцы одновременно будут против возобновления военных действий и против тех условий, на которые придется согласиться ради мира.

«Видно, что именно Иран сейчас проявляет инициативу. Переговоры будут идти на основе иранского плана, это уже показательно, так как в подобных ситуациях обычно за основу переговоров берется план той стороны, которая побеждает в конфликте . Кроме того, Штатам придется сократить свое присутствие на Ближнем Востоке, так как Тегеран очень сильный удар нанес по многим американским базам. США вернутся на пепелища, а денег на восстановление баз у них нет», — рассказал Дудаков.

Однако самым большим ударом по Трампу станет, если в ходе переговоров контроль над Ормузским проливом останется в руках Ирана, а, судя по всему, так и будет, считает политолог.

«Никакие угрозы не помогли Трампу получить контроль над Ормузским проливом. Это главное поражение Штатов», — заключил Дудаков.

Европа воспользуется ситуацией

Европейские лидеры приветствовали соглашение о прекращении огня между США и Ираном. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что около 15 стран были мобилизованы «под французским руководством» для содействия возобновлению движения через Ормузский пролив.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, который был самым ярым западным критиком войны Трампа в Иране, заявил, что его администрация «не будет аплодировать тем, кто поджигает мир, просто потому, что они появляются с ведром».

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержали прекращение огня и призвали к окончательному прекращению конфликта.

Для европейских стран вырисовывается очень удобный шанс, чтобы вновь наладить отношения с администрацией Трампа, и они не преминут им воспользоваться, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Сейчас в США все будут искать виноватых в произошедшем. Понятно, что в глазах общественности виноватым сделают Трампа, но он сам вполне может обвинить во всем израильское лобби, которое на протяжении долгого времени нашептывало ему неправильные решения. Пока Трамп будет злиться на премьер-министра Нетаньяху и Израиль в целом, место главных друзей США могут вновь занять европейские страны», — сказал политолог «Газете.Ru».

По его мнению, образование политического вакуума вокруг администрации Трампа в краткосрочной перспективе может быть даже хорошо для всего мира, но в долгосрочной перспективе это принесет еще больше нестабильности.

«Трамп действительно проиграл, и много, когда пошел на эту войну. Ему всегда было все равно, что о нем говорят в мире, но вот потеря поддержки внутри того, что называлось MAGA, — это, конечно, сильный удар. Уже сейчас заметно, как не только демократические круги, но и традиционные христианские группы, которые всегда поддерживали Трампа, начинают от него отворачиваться», — отметил Дробницкий.

Он заключил, что Трамп, которого мы знали как «несгибаемого борца» на протяжении многих лет, начал превращаться в «изгоя, которого поддерживает лишь малая группа приближенных».