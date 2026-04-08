В Иране предупредили о возможном выходе из соглашения о перемирии

Tasnim: Иран выйдет из перемирия, если Израиль продолжит атаки на Ливан

Иран может выйти из соглашения о перемирии, если Израиль продолжит нарушать режим прекращения огня и атаковать Ливан. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim, ссылаясь на источники.

По его информации, прекращение боевых действий против проиранского шиитского движения «Хезболлах» в Ливане является одним из пунктов соглашения, соответственно Исламская Республика оставляет за собой право на выход из него.

Несколькими часами ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по объектам «Хезболлы» с начала нынешней эскалации.

7 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против «Хезболлы», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

При этом в ЦАХАЛ заявили о прекращении ударов по Ирану, но не по «Хезболле» в Ливане.

В марте Трамп сказал, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в Израиле назвали перемирие с Ираном «небывалой катастрофой».