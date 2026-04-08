Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Иране предупредили о возможном выходе из соглашения о перемирии

Tasnim: Иран выйдет из перемирия, если Израиль продолжит атаки на Ливан
Global Look Press

Иран может выйти из соглашения о перемирии, если Израиль продолжит нарушать режим прекращения огня и атаковать Ливан. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim, ссылаясь на источники.

По его информации, прекращение боевых действий против проиранского шиитского движения «Хезболлах» в Ливане является одним из пунктов соглашения, соответственно Исламская Республика оставляет за собой право на выход из него.

Несколькими часами ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по объектам «Хезболлы» с начала нынешней эскалации.

7 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против «Хезболлы», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

При этом в ЦАХАЛ заявили о прекращении ударов по Ирану, но не по «Хезболле» в Ливане.

В марте Трамп сказал, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в Израиле назвали перемирие с Ираном «небывалой катастрофой».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!