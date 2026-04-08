Задержанные в Венгрии инкассаторы из Киева подделывали документы в туалете АЗС

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NÁV) показало видео того, как сопровождавший перевозку через Венгрию крупных сумм валюты и слитков золота украинского «Ощадбанка» бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) в общественном туалете подделывал на них накладные.

«Всплыли доказательства, указывающие на неясность обстоятельств перевозки украинских наличных денег через территорию Венгрии, а также на то, что их... происхождение и использование тоже могут представлять собой преступление. Это подтверждается роликом, который опубликовало ведомство. На видеозаписи, предположительно, видно, как бывший генерал-майор СБУ, курировавший перевозку денег, подделывает документы в туалете АЗС во время перевозки, в это же время его сообщники обсуждают коррупционные денежные схемы», — отметило ведомство.

На видео можно увидеть мужчину, который сидит на ящике для денег в туалете автозаправочной станции, разложив документы на пеленальном столике, и ставит печати. Рядом с ним другие мужчины общаются на русском и шутят.

По данным NÁV, перевозимые банкноты евро и долларов оказались свежеотпечатанными. Ранее они не находились в обращении. Купюры евро были выпущены Центробанком Италии. Помимо украинского «Ощадбанка», за перевозками стоят также польский и гибралтарский банки.

6 марта NÁV заявило, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, в том числе бывшего генерала украинских спецслужб, который отвечал за перевозку из Австрии на Украину $40 млн, €35 млн и девяти кг золота. Задержанные в тот же день были депортированы на Украину. Ведомство начало расследование, выясняя цель перевозки денег и золота.

Ранее в МИД Украины обвинили Венгрию в нарушении прав инкассаторов.

 
