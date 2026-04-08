Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Таганроге сын, застреливший родителей, совершил самоубийство

В Таганроге подозреваемого в убийстве родителей сына нашли без признаков жизни
Правоохранители Таганрога нашли без признаков жизни 32-летнего мужчину, которого подозревали в убийстве родителей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, после расправы мужчина с места скрылся. Чтобы найти его, специалисты изучили записи с камер видеонаблюдения и отследили его путь.

В результате нашли его машину и тело самого мужчины с признаками самоубийства.

«Следователями по уголовному делу осуществляется осмотр места обнаружения тела мужчины, выполняются иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления», – сообщается в публикации.

Об убийстве стало известно накануне. В частном доме обнаружили тела 67-летнего мужчины и 56-летней женщины, которых застрелили, предположительно, из карабина «Сайга».
Подозреваемым стал их сын. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Что именно стало мотивом для расправы, неизвестно.

Ранее один из участников теракта в «Крокусе» покончил с собой.

 
Теперь вы знаете
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!