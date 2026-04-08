В Таганроге сын, застреливший родителей, совершил самоубийство

В Таганроге подозреваемого в убийстве родителей сына нашли без признаков жизни

Правоохранители Таганрога нашли без признаков жизни 32-летнего мужчину, которого подозревали в убийстве родителей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, после расправы мужчина с места скрылся. Чтобы найти его, специалисты изучили записи с камер видеонаблюдения и отследили его путь.

В результате нашли его машину и тело самого мужчины с признаками самоубийства.

«Следователями по уголовному делу осуществляется осмотр места обнаружения тела мужчины, выполняются иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления», – сообщается в публикации.

Об убийстве стало известно накануне. В частном доме обнаружили тела 67-летнего мужчины и 56-летней женщины, которых застрелили, предположительно, из карабина «Сайга».

Подозреваемым стал их сын. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Что именно стало мотивом для расправы, неизвестно.

Ранее один из участников теракта в «Крокусе» покончил с собой.