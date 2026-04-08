Москвичей предупредили об опасности ухудшения погоды для пешеходов

Автоэксперт Кадаков: в непогоду пешеходам важно внимательно смотреть по сторонам

Пешеходам в Москве следует проявлять особую бдительность из-за похолодания и снега. Об этом в разговоре с 360 предупредил автоэксперт Максим Кадаков.

По словам специалиста, несмотря на ухудшение погодных условий, многие водители по-прежнему будут придерживаться летнего стиля езды.

«Они не чувствуют, что асфальт обморожен, а тормозной путь вырос в два раза», — объяснил он.

Эксперт предупредил, что пешеходам необходимо внимательнее смотреть по сторонам при переходе дороги, особенно в местах, где есть нерегулируемые переходы. Помимо этого, важно осторожно передвигаться на выездах из дворов и мостах.

Помимо этого, Кадаков призвал водителей придерживаться минимальной скорости, избегать резких маневров, плавно разгоняться, а также соблюдать увеличенную дистанцию.

Ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина до этого предупреждала, что 9 апреля в Москве может выпасть град. По ее словам, через столицу пройдет холодный атмосферный фронт.

Ранее москвичей предупредили о возвращении зимы с метелью.