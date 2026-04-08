«Никаких оправданий, посол Уолтц»: Россия отказалась извиняться за вето в Совбезе ООН

Небензя: Россия не будет извиняться за вето по Ормузскому проливу в ООН

Россия не будет извиняться за то, что заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу, заявил постпред Василий Небензя, обращаясь к американскому посланнику Майклу Уолтцу. Москва вместе с Пекином наложила вето на документ, так как его принятие подтолкнуло бы ситуацию на Ближнем Востоке к новой эскалации. В Иране сочли такой подход России и Китая конструктивным.

Москва не собирается оправдываться за то, что наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу. Российский постпред Василий Небензя заявил, что предложенный арабскими странами проект не был нейтральным документом о безопасности судоходства, а, напротив, мог подтолкнуть ситуацию к новой эскалации. По словам дипломата, авторы текста проигнорировали причины нынешнего кризиса и фактически возложили ответственность только на Иран .

Небензя подчеркнул, что Россия не могла поддержать документ, который создавал бы опасный прецедент для международного права, мирных усилий и самого Совбеза ООН. Отдельно он указал, что проект, по сути, открывал дорогу для силовых действий без ясных рамок и без учета позиции прибрежных государств.

«Никаких оправданий с нашей стороны сегодня не последует, посол Уолтц», — заявил он, обращаясь к постпреду США при ООН Майклу Уолтцу.

При этом Небензя дал понять, что Москва выступает не против свободы судоходства как таковой, а против того, как именно авторы попытались оформить этот вопрос через Совбез . По его словам, проблему в Ормузском проливе невозможно решать без участия Ирана, а реальный выход он видит в прекращении боевых действий и переговорах. Россия, добавил дипломат, вместе с Китаем предложит альтернативный, более сбалансированный проект резолюции.

Почему резолюция не прошла

В итоге Совбез ООН не принял проект по Ормузскому проливу. Документ, подготовленный Бахрейном, предполагал координацию оборонительных усилий для защиты навигации и сохранения открытости пролива. В тексте говорилось о мерах, «включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство».

Именно эта логика и вызвала возражения Москвы.

«Это блокировка попытки использовать Совбез в нечистоплотных, возможных нечистоплотных целях», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее Иран уведомил Морскую международную организацию ООН, что суда государств, которые Тегеран не считает враждебными, могут проходить через Ормузский пролив .

Реакция Тегерана

В Тегеране решение Москвы и Пекина встретили с одобрением. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани поблагодарил обе страны за позицию на голосовании.

«Мы выражаем признательность Китаю и Российской Федерации за их ответственную линию поведения, конструктивный подход и использование права вето в полном соответствии с принципами Устава ООН», — сказал дипломат на заседании Совбеза.

Схожим образом ситуацию оценил и председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. В комментарии BFM.ru он отметил, что предложенная странами Персидского залива резолюция фактически возлагала всю ответственность за кризис на Иран, не затрагивая вопрос о причинах происходящего.

По его мнению, поддержка такого документа для Москвы выглядела бы и политически, и стратегически неверной, в том числе с учетом партнерских отношений России и Ирана.

Лукьянов также допустил, что страны залива могут воспринять российское вето негативно, однако, по его словам, это не тот случай, когда Москва должна подстраиваться под чужую позицию.