Тарасова высказалась о возможном отъезде из России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии порталу Sport24 высказалась о возможном отъезде из России. Она подчеркнула, что сегодня ничто не сможет побудить ее уехать из страны.

«Мне уже много лет, и я почти всю жизнь прожила в нашей стране. Уезжать из России я не хочу», — сказала Тарасова.

При этом она добавила, что по-прежнему дорожит годами, проведенными в США в 1990-е годы. Решение жить и работать за океаном тренер считает одним из лучших в своей жизни.

До этого Тарасова заявила, что нормально относится к российским фигуристам, которые сменили гражданство и приняли решение выступать под флагами других стран. Тарасова подчеркнула, что правила данного вида спорта не запрещают смену флага, под которым фигуристы могут участвовать в соревнованиях.

На вопрос о том, являются ли покинувшие Россию спортсмены предателями, тренер ответила, что такую оценку могут давать «не люди, а идиоты». Она подчеркнула, что фигуристы нашли себе применение, а осуждать их за это «смешно и безнравственно».

Ранее Тарасова заявила, что российских спортсменов боятся на международной арене.