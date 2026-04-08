Бухгалтер потратила сотни тысяч чужих долларов на пластику и отпуск

В США бухгалтер потратила сотни тысяч чужих долларов на себя и скрылась

Во Флориде полиция ведет розыск 46-летней Александры Делакаридад Гонсалес, которую подозревают в присвоении сотен тысяч долларов со счетов ассоциаций домовладельцев, пишет The New York Post. Похищенные средства расходовались на личные покупки, пластические операции и дорогостоящие отпуска.

По данным офиса шерифа округа Мартин, женщина работала бухгалтером в компании Avant-Garde Property Management и, как утверждается, на протяжении длительного времени переводила деньги со счетов клиентов на личные нужды.

Как сообщил шериф Джон Буденсек, сначала подозреваемая якобы снимала сравнительно небольшие суммы — около $2000 за операцию, но делала это по несколько раз в неделю.

«Затем суммы выросли до пяти тысяч за перевод», — отметил полицейский.

В настоящее время женщина находится в розыске. На ее имя выдан ордер на арест по нескольким обвинениям, включая мошенничество на сумму свыше $50 тысяч, крупную кражу, использование поддельных документов и присвоение средств.

Власти также предупредили, что последствия предполагаемого хищения могут отразиться на местных жителях в виде повышения сборов для домовладельцев.

