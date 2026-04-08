В Индии рассказали, продолжит ли Нью-Дели покупать российскую нефть

Индия продолжит покупать нефть из России независимо о того, будут ли США продлевать приостановку антироссийских санкций. Об этом сообщил ТАСС источник в индийском правительстве.

Он отметил, что Вашингтон по собственной инициативе принял решение о временном снятии мер против России.

«Они могут делать все, что захотят. Они вводили этот период не в наших интересах, а в своих интересах. Это дело правительства США. В любом случае мы продолжаем покупать нефть у России», — подчеркнул источник.

Кроме того, по его словам, даже когда действовали санкции, Индия продолжала закупки.

Как уточнил источник, Нью-Дели необходимо обеспечивать энергетическую безопасность в интересах населения страны, а соответствующие решения принимаются, исходя из глобальной конъюнктуры и рыночных условий.

8 апреля помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин заявил, что цены на нефть в случае даже временного перемирия между США и Ираном могут снизиться до $70–75 за баррель Brent в ближайшие два месяца.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что Москва получает большое количество запросов на приобретение энергоресурсов.

Ранее глава РФПИ назвал неизбежным катастрофический дефицит нефти.