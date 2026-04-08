В конгрессе США назвали Трампа «военным идиотом»

Конгрессмен Шумер: война в Иране сделала положение США только хуже
Война США с Ираном ухудшила положение США, и если американский президент Дональд Трамп возобновит конфликт, страна пострадает еще сильнее. Об этом в соцсети X написал лидер демократов в американском сенате Чак Шумер.

«Трамп — военный идиот. Его война, обошедшаяся в $44 млрд и приведшая к ценнику за бензин более чем в $4 [за галлон], сделала наше сегодняшнее положение хуже, чем оно было до начала конфликта. И если Трамп возобновит эту войну, мы окажемся в еще более худшем положении», — сказал Шумер.

Он добавил, что конгрессмены должны принять резолюцию демократов о военных полномочиях, которая потребует от президента прекратить военные действия против Ирана в течение 30 дней, если конгресс не объявит войну или не разрешит применять силу. По словам Шумера, резолюция позволит «навсегда положить конец этой войне».

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Тегеран согласился снять блокаду Ормузского пролива и обеспечить безопасность судоходства.

При этом Трамп предупредил, что в случае провала переговоров США могут продолжить воевать с Ираном.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также назвал перемирие является хрупким. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в ходе операции полностью уничтожили вооруженные силы Ирана. А Верховный совет национальной безопасности Исламской Республики заявил, что США потерпели сокрушительное поражение в войне с Ираном.

Ранее Шумер назвал Трампа «крайне больным» человеком.

 
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
