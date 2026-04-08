«От пожара — к тлеющим углям». Выгодно ли России перемирие США и Ирана?

США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки 8 апреля в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

По словам президента США Дональда Трампа, ключевым условием прекращения огня должно стать полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива. Переговоры Вашингтона и Тегерана о прекращении войны должны пройти в пятницу 10 апреля в Исламабаде, пишет Axios. В свою очередь иранский МИД заявил, что проход через пролив будет открыт в течение двух недель.

После заключения перемирия Иран объявил о победе над США. В Совбезе страны утверждают, что Вашингтон якобы согласился на гарантии ненападения, сохранение контроля Тегерана над Ормузским проливом, признание права республики на обогащение урана, полную отмену санкций, прекращение действия резолюций Совбеза ООН и решений Совета управляющих МАГАТЭ, а также на выплату компенсаций, вывод американских войск из региона и завершение боевых действий по всем направлениям, включая противостояние с «Хезболлой».

На фоне этих сообщений цены на нефть резко снизились. По данным Investing.com, в моменте котировки Brent на бирже ICE падали на 16,08% и опускались до $91,7 за баррель. Одновременно под давлением оказались бумаги российских нефтегазовых компаний: акции «Роснефти» теряли 5,22%, до 452,75 рубля, «Татнефти» — 5,2%, до 623,8 рубля, «Башнефти» — 4,02%, до 1502,5 рубля. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» снижались на 1,35%, до 41,75 рубля, бумаги НОВАТЭКа — на 2,42%, до 1261 рубля, а акции «Газпрома» — на 1,74%, до 130,98 рубля.

К 11:47 мск стоимость барреля Brent составила $94,23.

Что будет с ценами на нефть

Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают дальнейшего снижения цен на нефть. По их мнению, котировки могут опуститься до $70 в ближайшие два месяца, но до $60 вряд ли дойдут. В то же время при эскалации конфликта котировки нефти снова пойдут вверх, предупредили эксперты.

«Любое перемирие между США и Ираном, даже временное, — это сигнал к снижению геополитической премии в нефтяных котировках, и в ближайшие два месяца мы с высокой вероятностью увидим Brent в диапазоне $70–75 за баррель вместо текущих $80–85», — спрогнозировал для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«При этом резкого возврата к уровням января-февраля, когда Brent подходила к $60 за баррель, пока ждать, вероятно, не стоит: инфраструктура в регионе частично повреждена, и пока неясно, какими будут реальные объемы добычи и экспорта у Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и других игроков. Дополнительная неопределенность связана с Ираном. До сих пор нет полной ясности, насколько серьезно пострадал остров Харк, через который идет основная часть иранского нефтяного экспорта. Поэтому в ближайшие дни ключевым будет вопрос, сколько нефти страна сможет реально отгружать и в каких объемах восстановится экспорт. Тем не менее сам факт новостей об открытии Ормузского пролива уже стал сигналом к снижению цен», — сказал «Газете.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, средняя цена барреля Brent в апреле составит $100, в мае — $80, в июне — $70.

По словам Мосягина, устойчивость снижения цен на нефть вызывает вопросы: США и Иран лишь взяли паузу, фундаментальные противоречия никуда не делись, поэтому уже к середине лета возможен откат назад, если переговоры зайдут в тупик. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко согласен, что нефть по $75-85 возможна только в случае продолжающегося перемирия . В противном случае цена барреля Brent может взлететь до $120, допустил Щербаченко.

Что это значит для России

Эксперты считают, что перемирие между США и Ираном для России скорее негативно, потому что рынок сразу отыграл новость снижением нефтяных цен. После открытия Ормузского пролива на рынок пойдут не только текущие объемы добычи, но и нефть, которую страны региона в период ограничений закачивали в хранилища. Это уменьшит дефицит предложения и будет давить на котировки.

По словам Мосягина, прямо сейчас Россия от такого перемирия скорее проигрывает как чистый экспортер нефти: снижение цен напрямую бьет по нефтегазовым доходам бюджета РФ. Однако важно не путать тактику и стратегию — Москва теряет часть конъюнктурной выгоды, но выигрывает в снижении рисков эскалации, которая могла бы перекрыть проливы и обрушить логистику, предупредил Мосягин.

«Наш бюджет остается чувствительным к нефтяным ценам. При нынешних параметрах бюджетного правила комфортный уровень — это $70–75 за Brent. Снижение до $60 и ниже уже к концу года создаст серьезные риски для дефицита, который придется закрывать либо за счет заимствований, либо за счет траты средств Фонда национального благосостояния.

Но здесь надо смотреть на три фактора в связке. Для поступлений в казну сейчас важнее всего дисконт нефти Urals к Brent — именно он превращает абстрактную Brent в реальные рубли. При перемирии дисконт может немного сузиться, так как падает давление вторичных санкций на трейдеров, но полностью проблема не уйдет. Курс рубля стоит на третьем месте: ослабление, конечно, помогает бюджету в рублевом выражении, но создает инфляционное давление, с которым потом разбирается ЦБ», — отметил Мосягин.

По прогнозу Васильева, дефицит бюджета в 2026 году составит около 5,5 трлн рублей против плановых 3,8 трлн .

По мнению Юшкова, для России выгода от недавнего периода высоких нефтяных цен проявится только по итогам апреля, поскольку в налоговые расчеты с лагом закладывается средняя цена Urals за предыдущий период.

«Дальнейшие доходы бюджета будут зависеть от того, какой окажется средняя цена нефти в апреле и мае. В целом для России был выгоден сценарий, при котором нефть держится на высоком, но не запредельном уровне — около $100–110 за баррель: это позволяло хорошо зарабатывать без сильного удара по мировому спросу. Теперь нефтяные доходы, вероятно, будут ниже», — отметил Юшков.

Мосягин отметил, что перемирие США-Иран несет и плюсы: снижает общую турбулентность на глобальных рынках, а значит, уменьшает давление на российскую финансовую систему и замедляет отток капитала. Кроме того, любое снижение военной напряженности в Персидском заливе — это меньшие риски для мирового судоходства и страховых премий, а в конечном счете — для глобального спроса на энергоносители , добавил экономист. Главный риск — не само перемирие, а его хрупкость, констатировал эксперт. Если оно рухнет через месяц, мы получим еще более резкие качели, которые бюджет переживает гораздо хуже, чем плавное снижение, уверен Мосягин.

«Краткосрочно Россия может проигрывать от такого перемирия с точки зрения нефтяных доходов. Однако среднесрочно и в целом Россия скорее выигрывает. Чем дольше цена на нефть Brent бы держалась выше $100 за баррель, тем выше были бы риски для мировой экономики. В случае наступления мирового экономического спада цена на нефть Brent упала бы сильнее и ниже своих долгосрочных уровней ($60-70 за баррель)», — подчеркнул Васильев.

Ситуация показала, что поставки энергоресурсов с Ближнего Востока могут быть ненадежными, и это усиливает позиции Москвы в переговорах с Китаем, в том числе по проекту «Сила Сибири — 2», отметил Юшков.

Для России, которая заинтересована в предсказуемой экономике, пусть и с чуть более низкой ценой нефти, чем в хаосе с неконтролируемым ростом, «такой сценарий не катастрофа, а скорее переход от пожара к тлеющим углям», заключил Мосягин.