Журналисты вычислили настоящего создателя биткоина

Создатель биткоина Сатоши Накамото — это на самом деле британский криптолог Адам Бэк. Такой вывод делается в журналистском расследовании The New York Times.

Авторы нашли старые электронные письма, форумные посты и архивы криптографов, выявив четкие параллели между ранними работами Бэка и ключевыми идеями биткоина.

В частности, Бэк изобрел систему для борьбы со спамом Hashcash, которая использовала доказательство выполнения работы (proof-of-work). В своих ранних постах он также предлагал концепции децентрализованных сетей, которые позже стали основой биткоина.

Кроме того, журналисты указали на сходство в стиле письма (британский английский, двойной пробел после точки), идеологии и техническом подходе Бэка и Накамото.

NYT отмечает, что в работе Сатоши даны цитаты из Бэка, а переписка между ними в 2008 году по поводу биткоина могла быть фальсифицирована для сохранения анонимности создателя криптовалюты.

Бэка не впервые называют настоящим создателем биткоина, но всякий раз он отрицает эти гипотезы. Помимо него в создании самой популярной криптовалюты подозревали Джона Макафи и еще около сотни других людей, включая президента США, но ни одно из предположений не было доказано.

Единственный способ подтвердить личность Накамото — получить доступ к кошельку с оригинальными биткоинами, где хранится около миллиона монет, добытых в первые дни существования этой криптовалюты. Их стоимость на сегодняшний день оценивается в миллиарды долларов, даже несмотря на недавнее падение курса.

Накамото перестал подавать признаки активности в апреле 2011 года. В его сообщении говорилось что биткоин находится «в хороших руках». По кошельку создателя этой криптовалюты с тех пор не проводилось ни одной операции.

