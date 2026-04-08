Скандал из-за откровенных фото: Киев отозвал почетного консула в Доминикане

Украина отозвала почетного консула в Доминикане Викторию Якимову после скандала с ее откровенными фотографиями и снимками в кокошнике. Также в Киев вернут посла на Кубе, который и выбрал женщину на эту должность. МИД страны пообещал ужесточить нормативные требования и провести проверку деятельности всех почетных консульств. Сама Якимова рассказала, что перед назначением не пыталась скрыть «свою предыдущую жизнь, связанную с моделингом».

Министерство иностранных дел Украины отозвало почетного консула в Доминиканской Республике Викторию Якимову после того, как ее фотографии вызвали негативный общественный резонанс. В ведомстве заявили агентству «Укринформ», что решение было принято после дополнительной проверки.

Украинский МИД также решил вернуть в Киев посла страны на Кубе, который выбрал Якимову на должность почетного консула .

«Уже принято решение о возвращении в столицу посла Украины на Кубе и осуществлены соответствующие кадровые решения в центральном аппарате», — отметили в министерстве.

Кроме этого, внешнеполитическое ведомство Украины пообещало ужесточить нормативные требования и провести проверку деятельности всех почетных консульств , по итогам которой будут приняты решения о целесообразности их дальнейшего функционирования.

Назначение Якимовой

О назначении Виктории Якимовой почетным консулом в Доминиканской Республике стало известно 30 марта. Тогда же украинские СМИ начали публиковать информацию о том, что женщина в прошлом занималась моделингом, в том числе публиковала откровенные снимки и фото в кокошнике, что вызвало общественный резонанс . Сама Якимова на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) писала, что при подаче заявки на пост не скрывала своего прошлого.

«Подавая свою кандидатуру на должность почетного консула, я не пыталась скрыть свою предыдущую жизнь , связанную с моделингом. Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии, а также изменять направление развития и расти», — заявила она.

Народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник, комментируя назначение Якимовой, выразил мнение, что оно могло быть подарком, который женщине сделал какой-то «богатый дяденька».

« Это все меня не удивляет — особенно после назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла [Украины] в Болгарии Олеси Илащук, которая сексолог по образованию , тоже никакой дипломатической квалификации, опыта работы. Просто человек, который позорит страну», — отметил Олейник.

Кто такая Виктория Якимова?

По информации из открытых источников, 37-летняя Якимова — уроженка Одессы. В прошлом она получила экономическое образование и занималась моделингом. Затем, по данным aif.ru, Якимова вышла замуж за уроженца Баку Сурена Тер-Саакова и основала IT-компанию.

«В сети его (Сурена Тер-Саакова. — «Газета.Ru») чаще всего представляют как создателя онлайн магазина с товарами из США и эксперта по поисковым системам. Но у айтишника куда более богатая биография. <...> В интервью 2007-го он откровенно рассказывал о своих сторонних проектах в оружейной нише», — пишет aif.ru.

После начала спецоперации на Украине Тер-Сааков публиковал на странице в Facebook объявление о наборе в свою компанию XMLlogistics, которая занимается разработкой ПО для электронной коммерции, специалистов с российскими паспортами. Среди условий были обязательная релокация и негативное отношение к российской власти.

Aif.ru упоминает, что в соцсетях на уровне слухов также говорится о причастности предпринимателя к операции «Паутина» — украинской атаке на Иркутскую область 1 июня 2025. Часть оборудования, которую использовалась в этой операции, якобы и имела отношение к проектам Тер-Саакова.

Меньше чем через две недели после нее Dominican Today сообщило, что бизнесмена нашли мертвым в особняке на курорте Каса-де-Кампо в Доминикане. По данным полиции, гражданин России Тер-Сааков пропал 7 июня, а уже через два дня его тело было обнаружено на вилле, которая принадлежала ему и его супруге. Приоритетной версией смерти был назван суицид.