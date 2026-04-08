Эрдоган обсудил с Трампом перемирие между США и Ираном

Эрдоган в разговоре с Трампом призвал не допустить срыва перемирия с Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны обсудили временное перемирие вокруг Ирана, передает канцелярия турецкого лидера.

«Появившееся двухнедельное окно возможностей необходимо максимально эффективно использовать для заключения прочного мирного соглашения и не дать возможности сорвать этот процесс», — говорится в заявлении.

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет «оказывать все более активную поддержку усилиям по урегулированию конфликта».

8 апреля Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

Президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявлял, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее премьер Испании резко высказался о перемирии в Иране.