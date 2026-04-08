Иран снова приостановил движение судов через Ормузский пролив

Иран остановил движение через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан

Иран приостановил передвижение танкеров через Ормузский пролив после повторных атак Израиля на Ливан. Об этом сообщило агентство Fars.

«Одновременно с атаками Израиля на Ливан проход танкеров через Ормузский пролив был приостановлен», — говорится в сообщении.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. В рамках него Тегеран согласился открыть Ормузский пролив для прохода судов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее Медведев сравнил закрытие Ормузского пролива с ядерным оружием.