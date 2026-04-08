«Вражеская атака»: в Иране обвинили США и Израиль в нарушении перемирия

Иранские СМИ сообщили, что нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван подвергся «вражеской атаке». По данным телеканала Press TV, НПЗ атаковали американо-израильские силы, тем самым нарушив перемирие, которое ранее объявил президент США Дональд Трамп. При этом представитель ЦАХАЛ заявил, что Армия Израиля непричастна к ударам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Mehr передавало, что 8 апреля на НПЗ произошли несколько взрывов. Агентство уточнило, что их причина неизвестна.

При этом Shana со ссылкой на «Национальную иранскую нефтяную компанию» сообщало, что НПЗ подвергся «вражеской атаке» около 10 утра по местному времени. По данным Press TV, завод атаковали американо-израильские силы.

В то же время официальный представитель ЦАХАЛ Надав Шошани в комментарии Reuters заявил, что Израиль непричастен к ударам по НПЗ .

Press TV добавил, что пожарные и службы безопасности занимаются тушением огня и обеспечением безопасности НПЗ. По информации СМИ, в результате взрывов никто не пострадал, так как сотрудники завода были своевременно эвакуированы.

Как сообщало Mehr, помимо Лавана, взрывы 8 апреля также произошли на острове Сири. Что послужило их причиной, агентство не уточнило. Оба острова входят в число ключевых экспортных точек нефти в Иране.

Что известно о перемирии

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Он сообщил, что это решение было принято после разговоров с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и главнокомандующим армией страны Асимом Муниром, которые попросили главу Белого дома «воздержаться от применения разрушительной силы».

При этом Трамп уточнил, что условием приостановки атак стало «полное, немедленное и безопасное» открытие Ормузского пролива и переход к «двустороннему прекращению огня». Американский лидер добавил, что Вашингтон получили от Тегерана «предложение из 10 пунктов». Оно рассматривается как основа для переговоров. По словам президента США, «почти все ключевые разногласия» урегулированы, а «двухнедельный период позволит завершить и оформить соглашение».

Израиль, как сообщали СМИ, поддержал двухнедельное перемирие. ЦАХАЛ рассказал, что приостановил удары по Ирану, но продолжит атаковать отряды проиранской шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Как отреагировал Иран

На фоне сообщений о перемирии также стало известно, что Вашингтон и Тегеран проведут очные переговоры. Встреча запланирована на 10 апреля и пройдет в пакистанском Исламабаде. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом уже подтвердил, что иранская сторона примет в участие в переговорах.

Вместе с тем постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что Тегеран не испытывает никакого доверия к США и сохраняет боевую готовность.

Гостелерадиокомпания Исламской Республики (IRIB) также передавала, что Иран будет считать Вашингтон соучастником нападения в случае агрессии со стороны Израиля.