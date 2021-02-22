На сайте Минобороны к 23 февраля появился раздел о героях военных лет

Минобороны России в преддверии Дня защитника Отечества открыло у себя на сайте историко-познавательный раздел «Антология 23 февраля». Там были опубликованы материалы о героях военных лет из газеты «Красная звезда» за 23 февраля 1942-1945 годов, а также другие документы.

На сайте военного ведомства отмечается, что архивные документы, представленные в разделе, «рассказывают о подвигах бойцов и командиров Красной Армии в ходе боевых операций частей и соединений Красной Армии, о которых повествуется в газетных публикациях».

Кроме того, в разделе есть наградные материалы из фондов Центрального архива Минобороны на всех героев Советского Союза, о которых в эти дни сообщала газета.

Ранее Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы от фашистов.