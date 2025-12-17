Зеленский анонсировал продолжение переговоров между Украиной и США

Зеленский: Украина и США продолжат переговоры по урегулированию на этой неделе

Украинская сторона на этой неделе продолжит переговоры с США по вопросам мирного урегулирования. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Представители Украины продолжат переговоры с американцами по мирному урегулированию», — отметил он.

17 декабря американская газета The New York Times писала о том, что представители США и Евросоюза на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые предполагают усиление украинских вооруженных сил и размещение европейских войск в республике в качестве сил сдерживания.

В одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по пятой статье устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной защиты.

Во второй части соглашения говорится о сотрудничестве военных США и стран Европы с украинскими коллегами. Ожидается, что это гарантирует недопущение новых боевых действий в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что в США обсуждают гарантии безопасности Украины с использованием F-35.