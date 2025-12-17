На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беспилотники повредили 39 домовладений в Краснодарском крае

В Славянском районе на Кубани обломки дронов повредили 39 домовладений
Илья Питалев/РИА Новости

Обломки БПЛА в Славянском районе Кубани обнаружены по 53 адресам, повреждены 39 домовладений. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«В результате атаки ночью 17 декабря повреждены 39 домовладений – в Славянске-на-Кубани, поселках Прибрежном и Вишневом, хуторе Бараниковском», — говорится в сообщении.

В большинстве случаев у зданий повреждены окна и двери, крыши и фасады. В местной администрации пообещали помочь владельцам пострадавшей недвижимости.

Из-за атаки беспилотников район оставался без электричества — 12,7 тыс. абонентов были вынуждены оставаться в темноте. Спустя несколько часов эта проблема была решена.

Утром 17 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией страны сбили 94 украинских дрона. Больше всего целей — 31 — нейтрализовали в Краснодарском крае.

Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотника упали на территории НПЗ.

