Трое российских подростков избили мужчину и надругались над женщиной

KazanFirst: в Татарстане подростков заподозрили в избиении и надругательстве

В Татарстане троих подростков заподозрили в избиении мужчины и надругательстве над женщиной. Об этом со ссылкой на источник сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел в поселке Красный Ключ в Нижнекамском районе. Предварительно, несовершеннолетние злоумышленники избили мужчину, а затем совершили надругательство в отношении женщины.

В материалах уголовного дела по факту случившегося в качестве подозреваемых фигурируют трое подростков. Документы переданы в местный следственный отдел. Прочие летали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

