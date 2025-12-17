На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трое российских подростков избили мужчину и надругались над женщиной

KazanFirst: в Татарстане подростков заподозрили в избиении и надругательстве
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане троих подростков заподозрили в избиении мужчины и надругательстве над женщиной. Об этом со ссылкой на источник сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел в поселке Красный Ключ в Нижнекамском районе. Предварительно, несовершеннолетние злоумышленники избили мужчину, а затем совершили надругательство в отношении женщины.

В материалах уголовного дела по факту случившегося в качестве подозреваемых фигурируют трое подростков. Документы переданы в местный следственный отдел. Прочие летали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина учинил ссору с подростком и избил его пистолетом по голове.

