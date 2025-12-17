На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербургский таксист сбил пенсионера на велосипеде

78.ru: в Петербурге таксист сбил пенсионера на велосипеде
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге водитель такси сбил на дороге пожилого мужчину, ехавшего на велосипеде. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Танкиста Хрустицкого. Таксист сбил пожилого мужчину, ехавшего на велосипеде в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате пенсионер получил травмы головы, рук и ног. На место аварии прибыла бригада скорой помощи, медики осматривают пострадавшего.

До этого машина сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Чебоксарах и попала на видео. В момент случившегося светофор на участке дороги, где все случилось, не работал.

Ранее россиянин переехал полицейского, который собирался отобрать у него автомобиль.

