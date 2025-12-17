Три воздушные цели были сбиты над Крымом

Развожаев: над акваторией Черного моря сбиты три воздушные цели

Три воздушные цели были сбиты над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, сбито 3 воздушных цели над акваторией моря в районе Качи», — написал он.

Он призвал местных жителей соблюдать спокойствие и придерживаться необходимых мер безопасности.

Губернатор добавил, что гражданские объекты в городе не пострадали.

Утром 17 декабря сообщалось, что обломки украинского беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, в результате чего произошло возгорание на площади 100 квадратных метров. В региональном оперштабе сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Кубани временно закрылись детские сады и школы после атаки беспилотников.