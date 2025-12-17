На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о тяжелых финансовых проблемах Украины

AP: Украина находится на грани банкротства
true
true
true
close
Adam Gray/AP

Украина сейчас находится на грани банкротства. По данным МВФ, в 2026 и 2027 годах ей потребуется €137 миллиардов, которые обещает найти Евросоюз, пишет Associated Press.

«Украина находится на грани банкротства. Международный валютный фонд оценивает, что в 2026 и 2027 годах ей потребуется в общей сложности €137 миллиардов (160 миллиардов долларов). Деньги должны быть получены к весне. ЕС пообещал изыскать средства тем или иным способом», — сообщает AP.

Еврокомиссия предложила лидерам ЕС использовать российские активы на общую сумму €10 млрд для обеспечения кредита Украины на 90 млрд евро. Издание пишет, что действия европейских политиков по конфискации активов могут создать «опасные прецеденты», а неверный шаг может «подорвать доверие между 27 странами-членами блока на долгие годы вперед».

«Этот план вызывает споры. Европейская комиссия настаивает на том, что его обоснование и правовая база являются правильными. Однако Европейский центральный банк предупредил, что международное доверие к единой валюте евро может быть подорвано, если лидеров заподозрят в захвате активов», — пишет AP.

Большая часть замороженных активов принадлежит российскому Центробанку России и хранится в организации Euroclear в Брюсселе. Поэтому Бельгия опасается ответных мер со стороны России и требует от других стран блока разделить финансовые риски.

Из-за разногласий по поводу российских активов Еврокомиссия предложила привлечь средства для Украины на международных рынках, для чего требуется согласие всех 27 лидеров ЕС, которого сейчас нет, отмечает AP.

Напомним, что решение о судьбе замороженных российских активов европейские чиновники планируют принять на саммите ЕС 18-19 декабря. По информации издания Politico, ЕС обсуждает возможность изъять замороженные активов РФ в обход позиции Бельгии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что для Европы последуют серьезными последствия в случае изъятия российских активов. А глава МИД РФ Лавров заявил, что «воровство у европейцев в крови».

Ранее в США спрогнозировали финансовый кризис на Украине в начале 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами