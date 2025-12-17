В США заявили о тяжелых финансовых проблемах Украины

Украина сейчас находится на грани банкротства. По данным МВФ, в 2026 и 2027 годах ей потребуется €137 миллиардов, которые обещает найти Евросоюз, пишет Associated Press.

«Украина находится на грани банкротства. Международный валютный фонд оценивает, что в 2026 и 2027 годах ей потребуется в общей сложности €137 миллиардов (160 миллиардов долларов). Деньги должны быть получены к весне. ЕС пообещал изыскать средства тем или иным способом», — сообщает AP.

Еврокомиссия предложила лидерам ЕС использовать российские активы на общую сумму €10 млрд для обеспечения кредита Украины на 90 млрд евро. Издание пишет, что действия европейских политиков по конфискации активов могут создать «опасные прецеденты», а неверный шаг может «подорвать доверие между 27 странами-членами блока на долгие годы вперед».

«Этот план вызывает споры. Европейская комиссия настаивает на том, что его обоснование и правовая база являются правильными. Однако Европейский центральный банк предупредил, что международное доверие к единой валюте евро может быть подорвано, если лидеров заподозрят в захвате активов», — пишет AP.

Большая часть замороженных активов принадлежит российскому Центробанку России и хранится в организации Euroclear в Брюсселе. Поэтому Бельгия опасается ответных мер со стороны России и требует от других стран блока разделить финансовые риски.

Из-за разногласий по поводу российских активов Еврокомиссия предложила привлечь средства для Украины на международных рынках, для чего требуется согласие всех 27 лидеров ЕС, которого сейчас нет, отмечает AP.

Напомним, что решение о судьбе замороженных российских активов европейские чиновники планируют принять на саммите ЕС 18-19 декабря. По информации издания Politico, ЕС обсуждает возможность изъять замороженные активов РФ в обход позиции Бельгии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что для Европы последуют серьезными последствия в случае изъятия российских активов. А глава МИД РФ Лавров заявил, что «воровство у европейцев в крови».

Ранее в США спрогнозировали финансовый кризис на Украине в начале 2026 года.