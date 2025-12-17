«Странная заброшенная улица»: российский хоккеист о криминале в США

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» Михаил Абрамов рассказал о своем опыте жизни в криминальном районе США. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Хоккеист поделился, что жил в Спрингфилде, назвав его одним из самых криминальных мест, и признался, что старался избегать проблем, передвигаясь только по маршруту между домом и ледовой ареной.

«Вышел на бензоколонку, было темно, поздно, я уставший. Осмотрелся по сторонам: странная заброшенная улица, идут темнокожие. Я думаю: «Ну, нет, пожалуй, лучше без бензина останусь». Залил быстро на $ 5 и уехал сразу. <...> Я понимал, что город недалеко от Бостона, но при этом провинции там криминальные», — рассказал он.

С 2023 по 2024 год Абрамов выступал за «Спрингфилд Тандербёрдс» из Американской хоккейной лиги, после чего вернулся в Россию, где подписал контракт с нижегородским «Торпедо». 25 ноября 2025 года «Сибирь» и «Торпедо» произвели обмен, в результате которого в Нижний Новгород отправился Владимир Ткачев, «Сибирь» получила нападающих Абрамова и Антона Косолапова.

