Шойгу обсудил с коллегой из Таджикистана нападение в школе Одинцовского района

Шойгу обсудил с Рахмоном нападение с ножом в Успенской школе Одинцовского района
Евгений Биятов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по телефону обсудил с секретарем Совета безопасности Таджикистана Юсуфом Рахмоном происшествие в школе Одинцовского района Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.

«Было отмечено, что правоохранительными органами принимаются необходимые меры для объективного расследования всех обстоятельств преступления», — сказано в сообщении.

17 декабря МИД Таджикистана заявил об осуждении убийства четвероклассника Успенской средней школы поселка Горки-2 в Одинцово. В ведомстве выразили соболезнования в связи с кончиной ребенка, который был гражданином республики.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования Таджикистану в связи с произошедшим, пообещав сделать все необходимое для объективного разбирательства.

Ранее стало известно, кто был настоящей целью нападения школьника из Одинцово.

