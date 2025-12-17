На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский олигарх заявил, что Зеленский уйдет вслед за Ермаком

Украинский олигарх Коломойский заявил, что Зеленский не пойдет на выборы
true
true
true

Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил в суде, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на выборы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По его мнению, главным признаком этого является отсутствие нового главы офиса президента. Коломойский считает, что это указывает на то, что «Зеленский решил уйти вслед за Ермаком».

Бизнесмен полагает, что вероятность такого решения президента — 90%.

В начале декабря бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн высказал мнение в материале для Consortium News, что Соединенные Штаты вывели Зеленского из переговоров, создав также для его окружения реальную угрозу ареста.

По его словам, президент США Дональд Трамп и «реалисты» в его команде больше не беспокоятся о том, что думает Зеленский и, скорее всего, продолжат переговоры без него. Тем не менее, считает эксперт, простого отстранения украинского лидера от переговоров будет недостаточно для реализации мирного соглашения.

Ранее Зеленский заявил, что проще ликвидировать офис президента, чем назначать его главу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами