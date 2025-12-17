Заседание конгресса Мехико переросло в массовую женскую драку

Daily Mail: женщины-депутаты подрались в конгрессе Мехико и попали на видео

Заседание конгресса Мехико переросло в хаос после того, как между депутатами-женщинами от соперничающих партий произошла массовая драка прямо у трибуны, пишет Daily Mail.

Инцидент случился на фоне обсуждения инициативы о ликвидации городского агентства прозрачности InfoCDMX, отвечающего за обеспечение доступа граждан к публичной информации и защиту персональных данных, и замене его новым надзорным органом. Против предложения выступили депутаты правой Партии национального действия (PAN), тогда как правящая левая партия Морена поддержала реформу.

По данным местных СМИ, конфликт начался после того, как представители PAN вышли к трибуне в знак протеста. Депутаты от Морены потребовали освободить трибуну, после чего словесная перепалка быстро переросла в физическое столкновение. На видеозаписях видно, как женщины-депутаты толкают друг друга, дергают за волосы и обмениваются ударами, в то время как другие парламентарии пытаются вмешаться.

В центре инцидента оказались депутат от PAN Даниэла Альварес и представительница Морены Юрири Айала. К потасовке вскоре присоединились и другие законодатели. Председатель конгресса, депутат от Партии зеленых Хесус Сесма, безуспешно пытался остановить конфликт.

После того как ситуация была взята под контроль, депутаты PAN покинули зал заседаний. Большинство Морены и ее союзники продолжили сессию и в итоге проголосовали за роспуск InfoCDMX.

Позднее обе стороны осудили произошедшее, однако возложили ответственность друг на друга. В PAN заявили, что их протест был мирным, а применение силы стало инициативой правящей партии. В Морене, в свою очередь, обвинили оппозицию в систематическом использовании давления и насилия вместо парламентских дебатов.

