На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о расследовании в Госдуме и возможном лишении мандатов трех депутатов

Володин сообщил о служебном расследовании из-за продажи мест на круглые столы ГД
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о служебном расследовании, которое началось из-за продажи мест для участия в думских круглых столах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух источников в ГД.

В начале пленарного заседаний 17 декабря Володин заявил, что к этому причастны три депутата — один из них из партии «Новые люди», двое других — из ЛДПР. Однако продажей мест на думские мероприятия непосредственно занимался помощник одного из депутатов, уточнил Володин. В отношении него проводят проверку. Спикер Госдумы не исключил, что самих депутатов могут лишить мандатов, если фракции не примут меры.

«Спикер призвал фракции осудить коллег, в противном случае начнется процедура снятия полномочий с депутатов», — рассказал один из собеседников издания, пересказывая слова Володина.

Председатель ГД отметил, что эти депутаты подписывали заявки, заказывали пропуска и осуществляли контроль. Володин поручил решить вопрос об их наказании до 23 декабря.

О том, что коммерческие структуры продают места на мероприятия с участием парламентариев, сообщила депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева в Telegram-канале. В пример она привела ассоциацию World Entrepreneurs Alliance, которая, по словам депутата, предлагает присутствовать на круглых столах в Госдуме за деньги. Желающим на выбор предлагается три пакета за 35 тысяч, 50 тысяч и 70 тысяч рублей. В прейскурант также включена экскурсия по Госдуме, присутствие в федеральной повестке, именная карточка на месте участника и другие услуги.

Ранее Милонов раскритиковал депутата, жена которого родила в Чили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами