Стало известно о расследовании в Госдуме и возможном лишении мандатов трех депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о служебном расследовании, которое началось из-за продажи мест для участия в думских круглых столах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух источников в ГД.

В начале пленарного заседаний 17 декабря Володин заявил, что к этому причастны три депутата — один из них из партии «Новые люди», двое других — из ЛДПР. Однако продажей мест на думские мероприятия непосредственно занимался помощник одного из депутатов, уточнил Володин. В отношении него проводят проверку. Спикер Госдумы не исключил, что самих депутатов могут лишить мандатов, если фракции не примут меры.

«Спикер призвал фракции осудить коллег, в противном случае начнется процедура снятия полномочий с депутатов», — рассказал один из собеседников издания, пересказывая слова Володина.

Председатель ГД отметил, что эти депутаты подписывали заявки, заказывали пропуска и осуществляли контроль. Володин поручил решить вопрос об их наказании до 23 декабря.

О том, что коммерческие структуры продают места на мероприятия с участием парламентариев, сообщила депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева в Telegram-канале. В пример она привела ассоциацию World Entrepreneurs Alliance, которая, по словам депутата, предлагает присутствовать на круглых столах в Госдуме за деньги. Желающим на выбор предлагается три пакета за 35 тысяч, 50 тысяч и 70 тысяч рублей. В прейскурант также включена экскурсия по Госдуме, присутствие в федеральной повестке, именная карточка на месте участника и другие услуги.

Ранее Милонов раскритиковал депутата, жена которого родила в Чили.