Украина указала на отсутствие препятствий для вступления в НАТО

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что конфликт в Донбассе не может стать препятствием для вступления страны в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в отношении Украины и «оккупированных территорий» ведется «открытая агрессия», что провоцирует «дискуссии внутри блока».

«Но эти политические дискуссии никогда не прекращались. Отдельные члены НАТО могут выражать разные позиции. Но они не создадут препятствий, когда мы будем готовы войти в НАТО», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что вопрос о присоединении к альянсу встанет сразу после того, как украинская сторона подствердит полный переход своей армии к стандартам НАТО.

При этом премьер добавил, что Украина спасобна защитить себя как с НАТО, так и без него.

В феврале он также рассказал о планах страны по проведению совместных учений с альянсом в Одессе.