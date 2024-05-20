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Минфин повысил лимиты субсидий по «Семейной» и «Льготной» ипотеке

Минфин: лимиты по «Семейной» и «Льготной» ипотеке достигли 11 трлн рублей

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Господдержка «Семейной», «Льготной» и «Дальневосточной ипотеки» продолжится, но теперь параметры программ будут фиксироваться в «Электронном бюджете», а не в постановлениях кабмина. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Ведомство отменило прежние постановления, регулировавшие льготное ипотечное кредитование. Вместо них вступают в силу решения правительства из «Электронного бюджета». При этом повышены общие лимиты по субсидируемым кредитам — до 4,84 трлн руб. по «Семейной ипотеке» и 6,19 трлн руб. по «Льготной», отмечается на сайте ведомства .

Кроме этого, были исключены требования о наличии стажа для медицинских и педагогических работников не менее 5 лет, а так же увеличен до 9 млн рублей максимальный размер кредита, предоставляемого на приобретение на вторичном рынке жилья, готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком. При условии, если дом находится на территории муниципального образования и имеет площадь более 60 кв. метров.

До этого стало известно, что программу дальневосточной и арктической ипотеки распространили на участников СВО.

Ранее спрос россиян на ипотеку весной резко вырос .

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