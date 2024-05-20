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Американское издание рассказало о злоупотреблениях в ВСУ алкоголем и наркотиками

The Daily Beast: многие солдаты ВСУ злоупотребляют алкоголем и наркотиками

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Находящиеся на передовой украинские солдаты страдают от физических и психологических травм, что приводит к массовому нелегальному злоупотреблению алкоголем, наркотическими и психотропными веществами. Такое мнение выражается в статье американского издания The Daily Beast.

Издание напоминает, что в находящейся под контролем Украины части Донбасса продажа алкоголя повсеместно запрещена, однако он все равно без труда попадает на передовую через возвращающихся с побывки солдат, волонтеров, контрабандистов и даже журналистов, которые привозят его в качестве платы за интервью.

«Несколько солдат, беседовавших с The Daily Beast, утверждают, что некоторые из тех, кто защищает Украину, также злоупотребляют запрещенными веществами, которые они покупают через теневые онлайн-бизнесы, управляемые мафией страны», — говорится в статье.

В тексте приводятся свидетельства солдат, утверждавших, что последствия злоупотребления алкоголем или наркотическими веществами в среде украинских военнослужащих были ужасны для мирных жителей.

«В Киеве — вдали от линии фронта — национализм и вера в то, что Украина выиграет войну, присутствуют всегда, но на Донбассе The Daily Beast стал свидетелем гораздо более мрачных настроений, когда пьяные солдаты бесцельно бродят по рынкам в Константиновке, а некоторые солдаты говорят, что Украина движется к поражению», — говорится в статье.

20 мая экс-полковник СБУ заявил об ухудшении ситуации для украинской армии с каждым днем. По его словам, потеря важных населенных пунктов для украинской армии только сильнее усугубляет ее и так незавидное положение.

Ранее стало известно, что на командующих ВСУ в Харьковской области завели дела о военных преступлениях.

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