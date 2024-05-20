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Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник

МО: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен 20 мая около 17:30 по мск.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что два дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Безымено в Белгородской области, никто не пострадал.

В результате падения первого БПЛА загорелся нежилой дом на окраине села, после падения второго — частично загорелся дом и сильно повреждена кровля.

В Минобороны РФ также сообщали о сбитом над Белгородской областью беспилотнике около 16:30 по мск.

Утром 20 мая российские системы ПВО сбили и перехватили семь беспилотников ВСУ в двух регионах страны. Пять из них были ликвидированы в небе над Белгородской областью, и еще два — в воздушном пространстве Курской области.

По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 45 дронов ВСУ.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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