Звезда «Склифосовского» раскрыла отношение к суррогатному материнству

Актриса Мария Куликова заявила в беседе с aif.ru, что бессмысленно осуждать суррогатное материнство.

Куликова считает, что пока эта практика законна, то к ней нет вопросов. Она отметила, что никогда не была в ситуации, когда ей бы потребовалось суррогатное материнство, поэтому она не может оценить поступок женщин, которых поставили перед этим выбором.

«У меня есть ребенок, и я никогда не окажусь на месте той женщины, у которой нет такой возможности. Какой смысл мне ее осуждать или поддерживать? Она разберется без моего мнения», — заявила артистка.

В 2023 году Куликова сообщила, что вышла замуж, удивив фанатов этой новостью. По признанию актрисы, она уже девять лет счастлива с возлюбленным, имя которого не планирует разглашать.

Куликова 13 лет состояла в браке с коллегой Денисом Матросовым, у артистов есть общий 12-летний сын Иван. Актриса говорила, что экс-супруг живет недалеко от них, поэтому много времени проводит с ребенком, и она этому только рада.

Ранее Наталья Штурм рассказала о новообразованиях после липосакции.