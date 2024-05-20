Участники СВО смогут воспользоваться «Дальневосточной ипотекой» с 1 июня

Участники специальной военной операции (СВО) с 1 июня смогут воспользоваться льготной программой «Дальневосточная ипотека», ставка по которой составляет 2%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Уже более 110 тыс. дальневосточных семей купили или построили новое жилье на самых выгодных в стране условиях. С 1 июня программой смогут воспользоваться участники СВО», — написал он.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти Российской Федерации продолжат поддерживать участников специальной военной операции (СВО) необходимой техникой и амуницией, правительство будет оперативно предоставлять ветеранам СВО и их семьям льготы и дотации.

Он посчитал важным решением помогать военнослужащим и их семьям с решением социальных вопросов, быстро предоставлять им льготы и иные меры поддержки.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею новой льготы для бойцов СВО.