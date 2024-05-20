В Думе предложили рассматривать налоговые изменения в увязке с бюджетным пакетом

Налоговые изменения и связанные с этим законопроекты следует увязать с бюджетным пакетом, учитывая экономические возможности регионов. Такую позицию высказал глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров на заседании экспертного совета при комитете, передает «Интерфакс».

«Рассматривать блоковый пакет, налоговый законопроект без изменений бюджета, который должен определить вопрос, связанный со списанием долга у регионов, то есть возможности экономические, было бы неправильно», — пояснил депутат, подчеркивая, что «законопроект налоговый должен рассматриваться вот в таком бюджетном пакете».

По его словам, линейное повышение налогов приведет лишь к увеличению разрывов в обеспеченности регионов и муниципалитетов, поэтому необходимо выработать механизм, позволяющий справедливо перераспределять бюджетные средства.

20 мая в Госдуме прошло публичное обсуждение налоговых изменений. В обсуждении приняли участие представители правительства, экспертного и бизнес-сообществ, а также регионов.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.