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США предсказали провал при попытке внести раскол в отношения РФ и КНР

FT: у Вашингтона едва ли получится внести раскол в отношения Москвы и Пекина

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Сергей Бобылев/РИА Новости

США едва ли удастся создать напряженность в отношениях между РФ и КНР, несмотря на заинтересованность американских политиков в подобном развитии событий. Об этом в статье для британской газеты Financial Times написал обозреватель Гидеон Рахман.

Он обратил внимание, что многих стратегов в Вашингтоне беспокоит развитие партнерских связей Москвы и Пекина. По их мнению, это может привести к смещению «глобального баланса сил» в пользу КНР. При этом западные политики пытаются разработать план действий, чтобы помешать дальнейшему укреплению российско-китайских отношений.

«К сожалению, подобный геополитический ход вряд ли сработает на практике — по крайней мере, в обозримом будущем», — подчеркнул Рахман.

Обозреватель уточнил, что во время недавнего визита президента РФ Владимира Путина в КНР власти азиатской республики устроили ему теплый прием. Действия китайского руководства подтвердили неизменную прочность связей Москвы и Пекина.

Как отметил автор публикации, поступательному развитию сотрудничества между РФ и КНР способствуют прочные личные отношения глав этих государств. Более того, оба лидера считают США главной угрозой для своих стран.

В конце Рахман пояснил, что Вашингтону придется пойти на большие уступки Пекину, если он действительно попытается затормозить развитие его стратегического партнерства с Москвой. В том числе речь идет об изменении политики в отношении ситуаций на Украине и Тайване. Но, по словам обозревателя, подобные шаги со стороны США маловероятны.

Ранее Путин поблагодарил китайского коллегу за теплый прием во время его поездки в Пекин.

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