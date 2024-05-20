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Подсчитано, сколько автомобилей привезли из Китая в Россию

«Ъ»: с января по апрель 2024 года в Россию ввезено 195 тыс. машин из Китая

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Кирилл Брага/РИА Новости

По итогам I квартала 2024 года в Россию из Китая было импортировано 141 тыс. автомобилей, еще 54,3 тыс. машин было ввезено в апреле. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При этом доля Китая в общем импорте автомобилей в Россию выросла до 94%. Это связано с изменением порядка ввоза машин в страну, что сделало невыгодным таможенное оформление автомобилей в странах ЕАЭС (в частности, в Киргизии). В результате этого доля ввоза машин из Киргизии упала с 28,1% в марте до 1,7% в апреле.

Бренды из Китая занимают 55,2% российского рынка по состоянию на апрель 2024 года. Из десяти наиболее продаваемых в России марок девять — китайские. За отечественной Lada следуют Haval, Chery и Geely, Changan и три суббренда той же Chery: Omoda, Exeed и Jetour.

Ранее стало известно, что в России заработал официальный сайт автомобильного бренда XCite.

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