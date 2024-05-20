У москвича украли 9,5 млн рублей, пока он был на службе в храме

Житель Москвы лишился 9,5 миллиона рублей после того, как оставил машину на парковке столичного храма. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел около храма Казанской Иконы Божией Матери. При себе у россиянина была сумка с накопленными им деньгами, на которые пострадавший планировал купить новую машину.

Мужчина припарковал автомобиль около здания, оставил средства на заднем сидении и отправился на службу. Спустя два часа россиянин вернулся к машине и обратил внимание на разбитое стекло. Его неизвестный вдавил внутрь.

После произошедшего пострадавший обратился в правоохранительные органы. На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ульяновской области мужчина отдал мошенникам два миллиона рублей. По словам самого пострадавшего, неизвестные позвонили и представились сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину попросили помочь им поймать вора, который, по их словам, пытался оформить на россиянина кредит. В результате он сам взял заем и отдал средства аферистам.

Ранее московский менеджер по продажам украл у фирмы почти миллион рублей.