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В России модель Chery обзавелась «народной» версией и стала дешевле

В России появилась новая версия седана Chery Arrizo 8 за 2,8 млн рублей

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Chery

В России в продаже появился седан Chery Arrizo 8 в «народной» комплектации Comfort. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Новая версия Comfort теперь стала базовой. Ее предлагают приобрести за 2,8 млн рублей. Прежде линейку открывала модель Prestige, которая продается по более высокому ценнику. Отмечается, что новая комплектация не получила адаптивный круиз-контроль, целый ряд электрических ассистентов и панорамную крышу. Сиденья лишили электрических регулировок.

Зато новинка сохранила прежний 1,6-литровый турбомотор на 186 л.с. и 7-ступенчатый «преселектив».

До этого были названы пять главных недостатков китайских автомобилей. Одной из самых распространенных проблем с китайскими машинами эксперты назвали сбои в электронных системах, которые, как правило, возникают в осенне-зимний период из-за низких температур. Больше всего подобных претензий возникало к автомобилям марки Dongfeng. В то же время владельцы JAC часто сталкивались с поломками антиблокировочной системы ABS. Проблемы, как правило, возникали у моделей, недавно прибывших на территорию РФ. А вот коробки передач чаще всего ломались у машин JAC и Kaiyi.

Ранее в России стартовали продажи новой модели JAC.

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