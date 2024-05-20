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В Иране анонсировали регистрацию кандидатов на выборах президента страны

В Иране регистрация кандидатов на выборах президента страны откроется 28 мая

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Shutterstock

Избирательный штаб Ирана начнет регистрацию кандидатов на выборах президента страны 28 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Совету стражей конституции предложено, чтобы регистрация кандидатов началась 28 мая», — заявил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

До этого эксперт раскрыл, что будет, если крушение вертолета Раиси признают терактом.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана. Обязанности главы исполнительной власти Исламской республики на 50 дней перешли к вице-президенту Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

МВД Ирана назвало причиной крушения вертолета погодные условия. К месту падения отправили более 20 спасательных бригад. Операция осложнялась плохой погодой и туманом, поэтому сгоревшие обломки воздушного судна удалось найти лишь рано утром 20 мая.

Ранее в Белом доме оценили вероятность иностранного вмешательства при крушении вертолета Раиси.

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Крушение вертолета Раиси
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