В Иране анонсировали регистрацию кандидатов на выборах президента страны

Избирательный штаб Ирана начнет регистрацию кандидатов на выборах президента страны 28 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Совету стражей конституции предложено, чтобы регистрация кандидатов началась 28 мая», — заявил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

До этого эксперт раскрыл, что будет, если крушение вертолета Раиси признают терактом.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана. Обязанности главы исполнительной власти Исламской республики на 50 дней перешли к вице-президенту Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

МВД Ирана назвало причиной крушения вертолета погодные условия. К месту падения отправили более 20 спасательных бригад. Операция осложнялась плохой погодой и туманом, поэтому сгоревшие обломки воздушного судна удалось найти лишь рано утром 20 мая.

Ранее в Белом доме оценили вероятность иностранного вмешательства при крушении вертолета Раиси.