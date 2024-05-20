Власти Китая заявили, что не поставляют оружие сторонам конфликта на Украине

Китай не поставляет оружие ни одной из сторон российско-украинского конфликта. С таким заявлением в ходе совещания Совета Безопасности ООН выступил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, чьи слова приводит ТАСС.

«Китай не предоставлял оружие ни одной из сторон конфликта на Украине», — объявил зампостпреда.

Согласно его заверениям, руководство КНР не станет содействовать продлению кризиса, тем более поставками вооружения. Помимо того, Китай советует властям Соединенных Штатов прекратить использовать кризис на Украине в собственных геополитических целях и целенаправленно затягивать конфликт.

«Мы не будем извлекать выгоду из кризиса», — констатировал Гэн.

Некоторое время назад официальный представитель китайского министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что США напрямую несут ответственность за появление кризиса на Украине и его обострение до текущей ситуации.

Ранее Зеленский попросил Китай поучаствовать в швейцарской конференции по Украине.