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Власти Китая заявили, что не поставляют оружие сторонам конфликта на Украине

Зампостпреда КНР в ООН Гэн отрицает поставки оружия сторонам конфликта на Украине

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Mark Schiefelbein/AP

Китай не поставляет оружие ни одной из сторон российско-украинского конфликта. С таким заявлением в ходе совещания Совета Безопасности ООН выступил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, чьи слова приводит ТАСС.

«Китай не предоставлял оружие ни одной из сторон конфликта на Украине», — объявил зампостпреда.

Согласно его заверениям, руководство КНР не станет содействовать продлению кризиса, тем более поставками вооружения. Помимо того, Китай советует властям Соединенных Штатов прекратить использовать кризис на Украине в собственных геополитических целях и целенаправленно затягивать конфликт.

«Мы не будем извлекать выгоду из кризиса», — констатировал Гэн.

Некоторое время назад официальный представитель китайского министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что США напрямую несут ответственность за появление кризиса на Украине и его обострение до текущей ситуации.

Ранее Зеленский попросил Китай поучаствовать в швейцарской конференции по Украине.

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