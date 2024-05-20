Певица Валерия рассказала о своем самом безрассудном поступке

Певица Валерия назвала полет на параплане своим самым неожиданным и безрассудным поступком в жизни. Ее слова передает Hello!.

Валерия уточнила, что боится высоты. Однако вместе с сыном она спустилась с горы высотой 1800 метров.

«Однажды усилием воли заставила себя полетать на параплане. Я знала, что мой сын очень этого хотел, и в день его рождения сказала мужу: «Быстро звони, договаривайся, пока я не передумала!» — поделилась артистка.

По словам Валерии, ее муж, продюсер Иосиф Пригожин отговаривал ее от этого полета. Он заявлял, что риски неоправданные.

«Но я понимала, что это надо сделать. Вот не знаю, как это считается — безрассудным поступком или взвешенным решением, мне трудно сказать. Но сейчас я понимаю, что вряд ли повторю», — отметила певица.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Ранее Валерия заявила о страхе мужчин перед сильными женщинами.