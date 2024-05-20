Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Певица Валерия рассказала о своем самом безрассудном поступке

Певица Валерия заявила, что Пригожин отговаривал ее от полета на параплане

close
100%
valeriya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Валерия назвала полет на параплане своим самым неожиданным и безрассудным поступком в жизни. Ее слова передает Hello!.

Валерия уточнила, что боится высоты. Однако вместе с сыном она спустилась с горы высотой 1800 метров.

«Однажды усилием воли заставила себя полетать на параплане. Я знала, что мой сын очень этого хотел, и в день его рождения сказала мужу: «Быстро звони, договаривайся, пока я не передумала!» — поделилась артистка.

По словам Валерии, ее муж, продюсер Иосиф Пригожин отговаривал ее от этого полета. Он заявлял, что риски неоправданные.

«Но я понимала, что это надо сделать. Вот не знаю, как это считается — безрассудным поступком или взвешенным решением, мне трудно сказать. Но сейчас я понимаю, что вряд ли повторю», — отметила певица.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Ранее Валерия заявила о страхе мужчин перед сильными женщинами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами