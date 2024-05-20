Кабмин поддержал проект о признании супругами гражданских жен погибших участников СВО

Кабмин России поддержал законопроект, признающий законными супругами гражданских жен погибших участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Правительство поддержало этот законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Условием признания брачных отношений должно быть наличие подтверждения существования этих отношений до гибели военнослужащего.

«В законопроекте необходимо предусмотреть положения о том, что ни одно из лиц, находящихся в фактических брачных отношениях, признаваемых судом браком, не должно состоять в зарегистрированном браке», — уточнили в кабмине.

В апреле экс-глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране внедряются электронные удостоверения ветерана боевых действий, позволяющие участникам специальной военной операции получать выплаты в беззаявительном порядке. С их помощью участники СВО смогут в беззаявительном порядке получать выплаты по линии военного ведомства, а также положенные им федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банков и другие льготы и услуги.

Ранее кабмин утвердил правила выплат в случае ранения детей близ зоны СВО.