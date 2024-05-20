Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кабмин поддержал проект о признании супругами гражданских жен погибших участников СВО

Кабмин поддержал проект, признающий супругами гражданских жен погибших в СВО

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Кабмин России поддержал законопроект, признающий законными супругами гражданских жен погибших участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Правительство поддержало этот законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Условием признания брачных отношений должно быть наличие подтверждения существования этих отношений до гибели военнослужащего.

«В законопроекте необходимо предусмотреть положения о том, что ни одно из лиц, находящихся в фактических брачных отношениях, признаваемых судом браком, не должно состоять в зарегистрированном браке», — уточнили в кабмине.

В апреле экс-глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране внедряются электронные удостоверения ветерана боевых действий, позволяющие участникам специальной военной операции получать выплаты в беззаявительном порядке. С их помощью участники СВО смогут в беззаявительном порядке получать выплаты по линии военного ведомства, а также положенные им федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банков и другие льготы и услуги.

Ранее кабмин утвердил правила выплат в случае ранения детей близ зоны СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами