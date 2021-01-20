Летчик-испытатель оценил шансы Су-57 в бою с американским F-35

Российский истребитель Су-57 в бою один на один победил бы американский истребитель F-35. Такое мнение высказал заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев в интервью ТАСС.

По словам Толбоева, Су-57 гораздо более маневренный, чем самолет США.

«Су-57 его (F-35) запросто убьет, если встретятся один на один», — заявил летчик.

Он отметил, что российский истребитель — «великолепный самолет».

При этом он подчеркнул, что времена сражений один на один давно прошли.