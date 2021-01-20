Летчик-испытатель оценил шансы Су-57 в бою с американским F-35

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российский истребитель Су-57 в бою один на один победил бы американский истребитель F-35. Такое мнение высказал заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев в интервью ТАСС.

По словам Толбоева, Су-57 гораздо более маневренный, чем самолет США.

«Су-57 его (F-35) запросто убьет, если встретятся один на один», — заявил летчик.

Он отметил, что российский истребитель — «великолепный самолет».

При этом он подчеркнул, что времена сражений один на один давно прошли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Цель не достигнута: на пути F-35 встал коронавирус

Генерал из ФРГ назвал Россию самой большой угрозой для НАТО

Минобороны рассказало о перевооружении ВКС России в 2021 году