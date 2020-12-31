Российско-турецкий центр по Карабаху будет создан в течение двух недель, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Думаю, центр начнет (работу) в ближайшие 10 дней, две недели», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Турция готова к работе и поддерживает постоянный контакт с Россией.

По словам президента Азербайджана, «есть опасности и угрозы, несмотря на окончания войны в Карабахе».

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Карабахе отвергли утверждения Баку о нападении на его позиции

— Баку и Ереван обменялись пленными при посредничестве российских миротворцев

— Лавров: РФ приложит все усилия для предотвращения нарушения перемирия в Карабахе