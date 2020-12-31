Российско-турецкий центр по Карабаху будет создан в течение двух недель
Российско-турецкий центр по Карабаху будет создан в течение двух недель, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом пишет РИА «Новости».
«Думаю, центр начнет (работу) в ближайшие 10 дней, две недели», — сказал Алиев.
Он подчеркнул, что Турция готова к работе и поддерживает постоянный контакт с Россией.
По словам президента Азербайджана, «есть опасности и угрозы, несмотря на окончания войны в Карабахе».
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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