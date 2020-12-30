МИД Турции опроверг сообщения о создании рабочей группы с США по С-400

Министерство иностранных дел Турции опровергло сообщения средств массовой информации о создании Анкарой и Вашингтоном рабочей группы по ситуации вокруг российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве уточнили, что турецко-американская рабочая группа не сформирована, вопрос находится на стадии технических переговоров. При этом власти США и Турции намерены создать совместную группу на техническом уровне по теме санкций, добавили в ведомстве.

Ранее СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу сообщили, что Анкара и Вашингтон сформировали рабочую группу.

Министерство финансов США ввело санкции против Турции за покупку у России зенитных ракетных систем С-400.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.