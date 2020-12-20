Район посольства США в Багдаде обстреляли ракетами

Особо охраняемый район Багдада, в котором расположены иностранные и правительственные объекты, включая посольство США, обстреляли ракетами, сообщили силы безопасности Ирака.

По данным иракской стороны, ракеты упали на территории жилого комплекса и повредили здания и автомобили. Однако, по предварительным данным, в результате обстрела жертв нет.

По словам корреспондента Al Arabiya, в «зеленой зоне», в которой находится посольство США, упали как минимум три ракеты. Источники в службах безопасности страны заявили, что ракеты были перехвачены системами противоракетной обороны посольства США.

«Иракские силы безопасности в настоящее время ищут ракетные установки, которые использовались в районе посольства США в Багдаде», — передал корреспондент.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США вооружат «Уланы» гиперзвуковыми ракетами

— США уведомили страны о сокращении своего военного присутствия в Афганистане и Ираке