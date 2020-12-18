Российский офицер погиб при разминировании в Карабахе
Дарья Тарасенко
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Российский офицер погиб при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Офицер группы разминирования Международного противоминного центра работал на участке дороги в районе населенного пункта Шуша. Во время операции произошел подрыв взрывного устройства, и он получил тяжелое ранение.
Мужчине оперативно оказали медицинскую помощь и собирались отвезти в госпиталь, однако он скончался от полученных травм при транспортировке.
В Минобороны РФ подчеркнули, что семье военнослужащего будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка.
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