Украина будет настаивать на выводе российских войск из Приднестровья

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжит поддерживать территориальную целостность Молдавии и настаивать на выводе российских войск из Приднестровья. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в ходе своего рабочего визита в Молдавию.

Кулеба отметил, что Киев будет и дальше поддерживать территориальную целостность Молдавии в процессе приднестровского урегулирования и «совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья».

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российских миротворцев из Приднестровья. Она также заявила, что миротворческую миссию в этом регионе необходимо сделать гражданской под эгидой ОБСЕ.

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