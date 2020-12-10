На МКС вновь действует российская система получения кислорода

Российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» на Международной космической станции (МКС) вновь действует после того, в октябре текущего года она трижды отказывала, в дальнейшем систему разобрали и изучили на предмет неисправностей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Экипаж МКС провел работу по включению системы «Электрон-ВМ». В настоящее время оборудование работает штатно», — уточнил представитель пресс-службы «Роскосмоса».

Сбои в системе получения кислорода на МКС происходят, однако запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Также в американском сегменте МКС расположена система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.

Сейчас на Международной космической станции работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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